В городе Коммунар нашли тело мужчины с ссадинами и кровоподтёками

В полицию с заявлением обратился председатель ТСЖ.

В городе Коммунар Ленобласти в квартире нашли тело 43-летнего мужчины с ссадинами на лице и теле. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 7 февраля поступило сообщение от председателя ТСЖ, о том, что в квартире дома 12 по улице Ижорская г. Коммунар обнаружен труп 43-летнего жильца.

В квартире был обнаружен труп с ссадинами и кровоподтёками на лице и теле. Изъято: следы рук, биоматериалы, мобильный телефон, одежда. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Во время пожара в поселке Лисий Нос погиб 81-летний хозяин дома.

Фото: Piter.tv