В городе Коммунар нашли тело мужчины с ссадинами и кровоподтёками

В городе Коммунар Ленобласти в квартире нашли тело 43-летнего мужчины с ссадинами на лице и теле. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 7 февраля поступило сообщение от председателя ТСЖ, о том, что в квартире дома 12 по улице Ижорская г. Коммунар обнаружен труп 43-летнего жильца.
В квартире был обнаружен труп с ссадинами и кровоподтёками на лице и теле. Изъято: следы рук, биоматериалы, мобильный телефон, одежда. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Во время пожара в поселке Лисий Нос погиб 81-летний хозяин дома.
Фото: Piter.tv
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