Тело направили в морг для установления причины смерти.

Во время пожара в поселке Лисий Нос погиб 81-летний хозяин дома. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 7 февраля в 08:09 через 112 поступило сообщение о том, что по адресу поселок Лисий Нос, Большой проспект д. 31 горит дом.

По прибытии на место происшествия установлено, что произошёл пожар в одноэтажном деревянном. При тушении был обнаружен труп 81-летнего владельца дома. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Рано утром 8 февраля на Ланском шоссе тушили двухкомнатную квартиру.

Фото: Piter.tv