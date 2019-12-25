Рано утром на Ланском шоссе тушили двухкомнатную квартиру

С огнем боролись девять спасателей и две единицы техники.

Рано утром 8 февраля в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 04:40 утра. В квартире на Ланском шоссе воспламенилась комната площадью 12 квадратных метров. В помещении выгорела обстановка на площади двух "квадратов".

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. С огнем боролись девять человек и две единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в квартирном пожаре на улице Ленина погибла пенсионерка.

Фото: Piter.TV