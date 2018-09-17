Ежегодный рост заболеваемости сахарным диабетом в Петербурге равен примерно 8%

Наиболее распространенным эндокринным заболеванием является сахарный диабет обоих типов, занимающий половину всех зарегистрированных случаев.

Заболевания эндокринной системы представляют собой серьезную хроническую патологию, которая наряду с онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями считается одной из ведущих причин смерти. Несмотря на тяжесть состояния, патологии данной группы возможно предупредить и своевременно выявить.

Наиболее распространенным эндокринным заболеванием является сахарный диабет обоих типов, занимающий половину всех зарегистрированных случаев. Далее следуют нарушения функций щитовидной железы и проблемы с обменом углеводов, приводящие к развитию ожирения. Например, в Санкт-Петербурге зарегистрировано почти четверть миллиона больных сахарным диабетом, причем количество заболевших увеличивается ежегодно.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета здравоохранения Лариса Соловьева привела статистику: если ранее при профилактических осмотрах фиксировалось чуть менее 2,5 тысяч случаев диабета в год, то к 2024 году эта цифра выросла вдвое и достигла отметки в 4,3 тысячи диагнозов. Средний годовой прирост составил около восьми процентов.

Также специалист рассказала, что в Санкт-Петербурге существенно изменилась организация специализированной помощи взрослым пациентам с эндокринопатиями. Город разработал сеть специализированных учреждений, включая региональный эндокринологический центр, районные и межрайонные клиники, кабинетные приемы врачей-эндокринологов продолжают действовать повсеместно. Дополнительно, с начала 2023 года Петербург присоединился к федеральной программе противодействия диабету, интегрированной в национальный проект "Здоровье и долголетие".

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