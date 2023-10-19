Терапевт-диетолог Лушникова назвала самые опасные штаммы кишечной палочки

По словам эксперта, эти штаммы не входят в состав нормофлоры кишечника человека.

Терапевт-диетолог Ольга Лушникова назвала самые опасные штаммы кишечной палочки. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, эти штаммы не входят в состав нормофлоры кишечника человека и являются серьезными патогенами. Лушникова назвал штамм серотипа O157:H7 причиной 90% случаев геморрагических колитов. К симптомам заражения врач отнесла схваткообразные боли в животе и диарею, а также лихорадку и рвоту. Еще одним опасным штаммом кишечной палочки является O104:H4, который вызвал в 2011 году настоящую эпидемию в Германии.

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Фото: Piter.tv