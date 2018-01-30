Синоптик Шувалов заявил о жаркой погоде в Москве в первой половине недели

По словам эксперта, температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов.

Синоптик Александр Шувалов заявил о жаркой погоде в Москве в первой половине недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов. Он подчеркнул, что этот показатель продержится до четверга, 18 июля. Также Шувалов отметил, что во второй половине недели температура упадет, а столицу могут накрыть ливни и усиление ветра.

Ранее мы сообщали, что в Москве два человека застряли в рухнувшем лифте.

Фото: Piter.tv