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Синоптик Шувалов заявил о жаркой погоде в Москве в первой половине недели
Сегодня, 11:28
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Синоптик Шувалов заявил о жаркой погоде в Москве в первой половине недели

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По словам эксперта, температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов.

Синоптик Александр Шувалов заявил о жаркой погоде в Москве в первой половине недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, температура воздуха в столице поднимется до +30 градусов. Он подчеркнул, что этот показатель продержится до четверга, 18 июля. Также Шувалов отметил, что во второй половине недели температура упадет, а столицу могут накрыть ливни и усиление ветра.

Ранее мы сообщали, что в Москве два человека застряли в рухнувшем лифте.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, жара, москва, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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