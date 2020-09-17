Оба пострадали, одного их них передали врачам.

В Москве два человека застряли в рухнувшем лифте. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе Коптево в доме на Коптевской улице. На место выехали спасатели. Отмечается, что внутри кабины застряли двое сотрудников лифтовой службы. Оба пострадали, одного их них передали врачам. По словам специалистов, произошел неконтролируемый подъем кабины.

Ранее в Госдуме предложили переименовать управляющие компании в обслуживающие.

Фото: Piter.tv