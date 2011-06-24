В Госдуме предложили переименовать управляющие компании в обслуживающие

Данное предложение в ближайшее время направят в Минстрой.

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, ему регулярно поступают предложения от избирателей переименовать управляющие компании в обслуживающие. Он подчеркнул, что парламентарий поддержал эту идею. Колунов считает, что в данном случае необходимо грамотно распоряжаться технологией. Кроме того, данное предложение в ближайшее время направят в Минстрой.

Ранее стоматолог Антипенко назвал авантюрой лечение зубов за границей.

Фото: Piter.tv