В Госдуме предложили переименовать управляющие компании в обслуживающие

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам депутата, ему регулярно поступают предложения от избирателей переименовать управляющие компании в обслуживающие. Он подчеркнул, что парламентарий поддержал эту идею. Колунов считает, что в данном случае необходимо грамотно распоряжаться технологией. Кроме того, данное предложение в ближайшее время направят в Минстрой.
Ранее стоматолог Антипенко назвал авантюрой лечение зубов за границей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все