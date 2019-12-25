Стоматолог Антипенко назвал авантюрой лечение зубов за границей

По словам эксперта, ни один стоматолог не сможет сделать качественную работу за ограниченное время.

Врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко назвал авантюрой лечение зубов за границей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, от принципа стоматологического туризма не стоит ожидать много. Он подчеркнул, что ни один стоматолог не сможет сделать качественную работу за ограниченное время. Антипенко отметил, что курс лечения в нормальных условиях может занять от нескольких месяцев до года. Врач добавил, что на более короткий срок могут поставить специалистов с дешевыми технологиями.

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Фото: Piter.tv