Опубликован список поликлиник, которые будут принимать больных ковидом в легкой форме

Посетить поликлинику можно только в том случае, если вам не придется пользоваться общественным транспортом.

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список поликлиник, в которых будет работать отдельный вход для пациентов с ОРВИ или подозрением на COVID-19. В него вошли 138 медучреждений.

Новый алгоритм приема больных инфекционными заболеваниями начнет работать уже с сегодняшнего дня, 24 января. Предварительная запись для приема не потребуется. Больные смогут пройти обследование, сдать анализы, получить лекарства или рецепт. Речь идет о пациентах, у которых заболевание проходит в легкой форме, и которые живут рядом с поликлиникой.

Список медучреждений опубликован на сайте Комитета.

Беременным, пожилым, маломобильным гражданам, а также людям с инвалидностью и хроническими заболеваниями посоветовали не приходить в поликлиники. В случае заболевания граждан из групп риска просят вызывать врача на дом.

Вызвать врача можно в том числе по номеру "122".

Фото: Piter.TV