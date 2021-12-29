Рекорд года: в Петербурге положительный тест на коронавирус получили почти 4 тыс. петербуржцев

Вылечиться смогли 1,1 тыс. горожан.

В Северной столице коронавирус нашли у 3 958 жителей. Это самое большое число заболевших с начала года. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 16 января.

Победить недуг смогли более 1,1 тыс. человек. Ушли из жизни 63 пациента, у которых обнаружили инфекцию.

Коэффициент распространения вируса сегодня равен 2, что превышает норму в 2 раза. В ковидных стационарах проходят лечение 5,5 тыс. горожан. Свободно 52% коек в больницах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 100 тыс. медиков из Петербурга привились от коронавируса.

Фото: Piter.tv