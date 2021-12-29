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Рекорд года: в Петербурге положительный тест на коронавирус получили почти 4 тыс. петербуржцев
Сегодня, 15:18
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Рекорд года: в Петербурге положительный тест на коронавирус получили почти 4 тыс. петербуржцев

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Вылечиться смогли 1,1 тыс. горожан.

В Северной столице коронавирус нашли у 3 958 жителей. Это самое большое число заболевших с начала года. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 16 января.

Победить недуг смогли более 1,1 тыс. человек. Ушли из жизни 63 пациента, у которых обнаружили инфекцию.

Коэффициент распространения вируса сегодня равен 2, что превышает норму в 2 раза. В ковидных стационарах проходят лечение 5,5 тыс. горожан. Свободно 52% коек в больницах. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 100 тыс. медиков из Петербурга привились от коронавируса.

Фото: Piter.tv

 

Теги: 122, вакцинация, здоровье, тест на коронавирус, число заболевших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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