Более 100 тыс. медиков из Петербурга привились от коронавируса

Около 72 тыс. из них выбрали "Спутник V". Еще 21 тыс. предпочла "Спутник Лайт". Остальные сделали "Ковивак" и "ЭпивакКорону".

Более сотни тысяч петербургских медиков вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению сегодня, 15 января.

Большинство из медицинских работников поставили "Спутник V" (72 тыс. человек). Свыше 21 тыс. врачей выбрали "Спутник Лайт". Остальные предпочли "ЭпивакКорону" и "Ковивак".

Известно, что за минувшие сутки в городе впервые привились 5,3 тыс. петербуржцев. Еще 14 тыс. жителей закончили цикл вакцинации. Напомним, что в Северной столице работает 190 пунктов вакцинации. Запасы препаратов составляют более 863 тыс. доз.

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Фото: Piter.tv