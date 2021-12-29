Более 100 тыс. медиков из Петербурга привились от коронавируса

Более сотни тысяч петербургских медиков вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению сегодня, 15 января.
Большинство из медицинских работников поставили "Спутник V" (72 тыс. человек). Свыше 21 тыс. врачей выбрали "Спутник Лайт". Остальные предпочли "ЭпивакКорону" и "Ковивак".
Известно, что за минувшие сутки в городе впервые привились 5,3 тыс. петербуржцев. Еще 14 тыс. жителей закончили цикл вакцинации. Напомним, что в Северной столице работает 190 пунктов вакцинации. Запасы препаратов составляют более 863 тыс. доз.
Ранее на Piter.tv: число заболевших COVID-19 в Петербурге продолжает расти.
Фото: Piter.tv
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