Число заболевших COVID-19 в Петербурге продолжает расти

В городе заразились еще 3,3 тыс. человек. Накануне это число было меньше на 600.

За минувшие сутки еще 3 314 петербуржцев получили положительный тест на коронавирус. Число заболевших продолжает расти. Так, днем ранее, 14 января, было выявлено 2,7 тыс. новых случаев заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 15 января.

Вылечиться смогли более 2,8 тыс. жителей. Ушли из жизни 62 горожанина, у которых диагностировали инфекцию. Накануне статистика по числу победивших недуг и по количеству скончавшихся была такой же.

Сегодня в городе работают 18 больниц, в которых принимают пациентов с COVID-19. Отметим, что за последние 24 часа в стационары привезли более 5,4 тыс. человек, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Почти 5 тыс. доз "КовиВака" привезли в Петербург 14 января. Ранее стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей. Родители перед вакцинацией должны заполнить анкету информированного согласия. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи, которые создали первую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Фото: Piter.tv