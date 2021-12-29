Стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей

Родители перед вакцинацией должны заполнить анкету информированного согласия.

Стало известно, что перед вакцинацией от коронавируса родителям школьников выдадут бланки на разрешение. В некоторых регионах России их уже начали раздавать. Анкеты информированного согласия будут и в Петербурге, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на комздрав города.

Так, детей будут прививать в поликлиниках, а не торговых центрах или учебных заведениях. Родители перед вакцинацией должны дать согласие. Анкеты выдают медсестры. Как сообщили в комитете по образованию, поликлиника, которая обслуживает по договору школу, все это будет организовывать. Учителя в этом не будут принимать никакого участия.

Напомним, препарат "Спутник М" будет применяться для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Двухкомпонентная вакцина вводится с интервалом в 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи, которые создали первую вакцину от коронавируса "Спутник V". Подростковая вакцина — это его версия, разбавленная в 5 раз.

Ранее мы сообщали, что детскую вакцину от коронавируса могут привезти в Петербург в течение недели.

Фото: Piter.tv