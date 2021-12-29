Детскую вакцину от коронавируса могут привезти в Петербург в течение недели

Вакцина является двухкомпонентной.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, когда в город поступит вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М". Об этом он рассказал на пресс-конференции в "ТАСС" 10 января.

Сейчас проводится исследование той партии, которая будет выпущена в оборот, после чего она отправится в регионы. По словам Лисовца, в течение 7-10 дней вакцина должна прибыть в Петербург.

Напомним, препарат "Спутник М" будет применяться для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Двухкомпонентная вакцина вводится с интервалом в 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи, которые создали первую вакцину от коронавируса "Спутник V". Подростковая вакцина — это его версия, разбавленная в 5 раз.

Фото: Piter.TV