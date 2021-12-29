В Петербурге резко выросла суточная заболеваемость COVID-19

До новогодних праздников среднесуточное число заболевших составляло 1 500 человек. За сутки ковидом заболели 2 708 человек.

В Петербурге после новогодних праздников с каждым днем увеличивается суточное число заболевших коронавирусом. За последние сутки число заболевших превысило 2 700 человек – почти на 1000 человек больше, чем в четверг, 13 января. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 708 человек (накануне – 1 839 человек), выздоровели 2 874 человека и 61 человек не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 873 234 человека, победили вирус 819 567 человек и 28 872 человека скончались из-за коронавируса.

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. Председатель же комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что у него нет оснований думать, что в России ситуация с распространением штамма "омикрон" пойдет не по "западному" сценарию.

Фото: Piter.TV