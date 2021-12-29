Губернатор заявил о возможной новой волне в Петербурге из-за "омикрон"-штамма

Чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. Об этом 10 января глава города заявил в эфире "Радио России".

Мы с вами видим, что Европа сейчас переживает рекордный подъем эпидемии. "Омикрон" или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам Беглова, в настоящее время 99% петербуржцев, находящихся в реанимации с COVID-19, непривитые. Чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказала, что в новогодние праздники первично привились от ковида порядка 26 тысяч человек. По словам Лисовца, введение QR-кодов в магазинах и ресторанах побудило петербуржцев привиться от ковида. С 1 по 3 января на вакцинацию записались порядка 17 тысяч человек. А уже с 3 по 9 января – на 7,8 тысяч горожан больше.

Фото: Piter.TV