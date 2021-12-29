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Губернатор заявил о возможной новой волне в Петербурге из-за "омикрон"-штамма
Сегодня, 10:42
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Губернатор заявил о возможной новой волне в Петербурге из-за "омикрон"-штамма

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Чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса. 

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. Об этом 10 января глава города заявил в эфире "Радио России". 

Мы с вами видим, что Европа сейчас переживает рекордный подъем эпидемии. "Омикрон" или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам Беглова, в настоящее время 99% петербуржцев, находящихся в реанимации с COVID-19, непривитые. Чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса. 

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказала, что в новогодние праздники первично привились от ковида порядка 26 тысяч человек. По словам Лисовца, введение QR-кодов в магазинах и ресторанах побудило петербуржцев привиться от ковида. С 1 по 3 января на вакцинацию записались порядка 17 тысяч человек. А уже с 3 по 9 января – на 7,8 тысяч горожан больше.

Фото: Piter.TV

Теги: новая волна, омикрон
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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