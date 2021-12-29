После введения QR-кодов петербуржцы стали активнее вакцинироваться

За 10 дней в городе первично привились от ковида порядка 26 тысяч человек.

За новогодние праздники первично от коронавируса привились 26 тысяч петербуржцев. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, введение QR-кодов в магазинах и ресторанах побудило петербуржцев привиться от ковида. До 3 января на вакцинацию записались порядка 17 тысяч человек. А уже с 3 января – на 7,8 тысяч горожан больше.

Напомним, со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду. Исключения составляют производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Для посещения магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости QR-код также не потребуется.

Фото: pexels.com