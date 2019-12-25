В Пулково задержали 18-летнего мигранта-экстремиста

Им оказался 18-летний уроженец стран ближнего зарубежья.

В пятницу, 21 октября, задержали молодого человека, который находится в федеральном розыске, в Пулково. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МФД РФ по СЗФО.

Им оказался 18-летний уроженец стран ближнего зарубежья. На родине его разыскивают за совершение особо тяжкого преступления против мира и безопасности человечества, а также за участие в организации деятельности экстремистской организации.

Молодого человека поместили в изолятор временного содержания до передачи инициатору розыска.

Фото: Piter.tv