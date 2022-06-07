Петербуржца приговорили к условному сроку за разбитые ложкой для обуви витрины в пекарне

Обвиняемый признал вину.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении К., который из хулиганских побуждений разбил ложкой для обуви витрину в пекарне на Лермонтовском проспекте. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Так, по данным суда, 21 мая К., металлической ложкой для обуви не менее 2 раз ударил по стеклянным витринам с продукцией. Мужчина причинил ущерб в размере 41 тысячи рублей.

К. вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Рыбак получил почти на 70 тыс. рублей штрафа за вылов судака из Финского залива.

Фото: Piter.tv