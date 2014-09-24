Рыбак получил почти на 70 тыс. рублей штрафа за вылов судака из Финского залива

Рыбы оказались меньшего размера, установленного для промысла — 40 см.

Рыбак из Петербурга, поймавший более 20 судаков в Финском заливе, был обвинён в нанесении вреда водным биоресурсам и оштрафован на 70 тыс. рублей. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов.

Заявление от военного прокурора военной прокуратуры гарнизона к рыбаку рассматривал Красногвардейский районный суд. Было установлено, что 24 августа мужчина поймал 21 судака общей массой 9,4 кг. Рыбы оказались меньшего размера, установленного для промысла — 40 см. Суд решил взыскать с рыбака 69 405 рублей.

Позднее мировой судья признал рыбака виновным в административном правонарушении. Мужчина отказался добровольно компенсировать ущерб, пропустив заседание суда.