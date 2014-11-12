В Выборге форточник после пары ударов соседу по голове украл телефон

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В Выборге сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении своего 54-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14 февраля в полицию обратился 54-летний водитель коммерческой фирмы, проживающий в доме № 7 по улице Некрасова. Он заявил, что ночью в его квартиру, расположенную на первом этаже, через незакрытое окно кладовки проник знакомый. Злоумышленник нанёс ему несколько ударов и похитил мобильный телефон Huawei, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

В тот же день, 14 февраля, в 13:30, возле дома 13 по Ленинградскому проспекту в Выборге сотрудники полиции задержали подозреваемого — 33-летнего неработающего местного жителя, ранее неоднократно судимого за преступления, связанные с наркотиками. Похищенный телефон изъят.

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Фото: Piter.TV