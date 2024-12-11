Под Петербургом обокрали дачу бывшего депутата ЗакСа на 10,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные обокрали дачу бывшего депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Проникновение в частный дом, находящийся в деревне Куялово, обнаружили 10 января. Злоумышленники отжали стеклопакет и попали внутрь.

Владеет дачей 64-летний экс-депутат, на момент происшествия он был заграницей. Из дома похитили 4,5 млн рублей, золотые украшения, монеты и личные вещи. Общий ущерб составил почти 10,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подростки, подозреваемые в грабеже на проспекте Ударников.

Фото: Piter.TV