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Под Петербургом обокрали дачу бывшего депутата ЗакСа на 10,2 млн рублей
Сегодня, 12:19
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Под Петербургом обокрали дачу бывшего депутата ЗакСа на 10,2 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные обокрали дачу бывшего депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Проникновение в частный дом, находящийся в деревне Куялово, обнаружили 10 января. Злоумышленники отжали стеклопакет и попали внутрь. 

Владеет дачей 64-летний экс-депутат, на момент происшествия он был заграницей. Из дома похитили 4,5 млн рублей, золотые украшения, монеты и личные вещи. Общий ущерб составил почти 10,2 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подростки, подозреваемые в грабеже на проспекте Ударников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража в особо крупном размере, куялово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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