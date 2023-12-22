  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подозреваемые в краже украшений и $5 тыс. у актрисы в Тярлево заключены под стражу
Сегодня, 17:37
209
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемые в краже украшений и $5 тыс. у актрисы в Тярлево заключены под стражу

0 0

Мужчины от дачи показаний отказались.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчин, подозреваемых в краже украшений и денежных средств из дома актрисы театра им. В. Ф. Комиссаржевской Евгении Игумновой. Им вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Об этом 31 марта сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигуранты 26 марта незаконно проникли в частный дом в поселке Тярлево Пушкинского района Петербурга, похитили оттуда тайно имущество, принадлежащее артистке, а именно – ювелирные изделия на общую сумму 9 млн рублей, денежные средства в размере 5 тыс. долларов США, и скрылись.

Мужчины от дачи показаний отказались. Они отправлены в СИЗО до 25 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый, который украл из банковских ячеек в Петербурге $450 тыс. и €30 тыс. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража в особо крупном размере, тярлево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии