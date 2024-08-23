Два Базеновых моста в Тярлево получили охранный статус

Первый и Второй Базеновы мосты 1828 года постройки теперь охраняются государством.

Два каменных моста в поселке Тярлево получили статус исторически ценных объектов и будут находиться под государственной охраной, несмотря на отказ включать их в федеральный реестр памятников, сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Речь идет о Первом и Втором Базеновых мостах, расположенных на Московском шоссе и переброшенных через безымянный ручей. Сооружения были возведены в 1828 году по типовому проекту инженера Петра "Пьера-Доминика" Базена, одного из ключевых специалистов транспортного строительства Российской империи первой половины XIX века.

Проведенная государственная историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что мосты не обладают уникальными архитектурными или инженерными решениями. По этой причине они не могут быть отнесены к объектам, представляющим значительный историко-культурный интерес федерального или регионального уровня. Рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга поддержала выводы экспертов и рекомендовала не включать оба каменных моста в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что профком СПбГУП требует проверки судьи после решения об отстранении Запесоцкого.

Фото: КГИОПП