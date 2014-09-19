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На Московском шоссе случился пожар в неэксплуатируемом здании
Сегодня, 15:26
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На Московском шоссе случился пожар в неэксплуатируемом здании

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Три квадратных метра тушили более часа.

В Тярлево сегодня, 23 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 130 горело двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:25. В двухэтажном доме происходило горение на площади три квадратных метра. 

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя спустя час. Пламя ликвидировали в 14:37.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Усть-Ижоре на Социалистической горел дом.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, пожар в доме, тярлево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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