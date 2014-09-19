На Московском шоссе случился пожар в неэксплуатируемом здании

В Тярлево сегодня, 23 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 130 горело двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:25. В двухэтажном доме происходило горение на площади три квадратных метра.
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя спустя час. Пламя ликвидировали в 14:37.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Усть-Ижоре на Социалистической горел дом.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все