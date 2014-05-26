В Усть-Ижоре на Социалистической горел дом

Сегодня, 23 августа, в Усть-Ижоре произошел пожар. На Социалистической улице в доме № 157 вспыхнуло пламя. В двухэтажном здании огонь распространился по площади 12 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:21. Тушить возгорание прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
В 12:46 пожар удалось локализовать. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее мы писали, что на Светлановском проспекте вспыхнуло пламя в квартире.
Фото: Piter.tv
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