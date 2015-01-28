На Светлановском проспекте вспыхнуло пламя в квартире

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 23 августа, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте в доме № 60, корпус 1, горела комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:00. Пламя охватило один квадратный метр.

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили обстановку за 21 минуту.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в пожаре на Большеохтинском проспекте погиб мужчина.

Фото: Piter.tv