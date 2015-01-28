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В пожаре на Большеохтинском проспекте погиб мужчина
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В пожаре на Большеохтинском проспекте погиб мужчина

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Для ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

Утром, в пятницу, 23 августа, в двухкомнатной квартире на Большеохтинском проспекте, 27 в Красногвардейском районе случился пожар.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщила, что возгорание произошло в комнате площадью 12 кв.м. Горела обстановка на площади 5 кв.м.

Пожар был потушен в 06:12. В результате возгорания погиб мужчина.

Для ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что крупный пожар на складе в Металлострое потушен.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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