В Ленобласти главного специалиста по надзору за строительством зданий заподозрили в получении взятки

Сейчас он находится под домашним арестом.

В Ленобласти сотрудники полиции задержали 39-летнего главного специалиста по надзору за строительством зданий. Мужчину подозревают в получении взятки. По предварительной информации, он получил неофициальное денежное вознаграждение за "помощь" в размере 220 тыс. рулей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 22 января.

Подозреваемый получил деньги через посредника. Денежные средства мужчина получил за то, что сделал заключение о соответствии объекта капитального строительства.

Известно, что против нарушителя закона возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. Под вниманием следователей оказался и 54-летний посредник. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что руководство кронштадтской больницы отреагировало на негативный пост пациентки-роженицы. Женщина обвиняла врачей в избиении и грубом отношении.

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