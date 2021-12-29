Руководство кронштадтской больницы отреагировало на негативный пост пациентки-роженицы

Представители медицинского учреждения заявили, что автор записи в социальных сетях принесла извинения.

Накануне, 21 января, в соцсети "ВКонтакте" появился пост, в котором жительница Кронштадта пожаловалась на медиков акушерско-гинекологического отделения больницы Праведного Иоанна Кронштадтского. Представители медицинского учреждения отреагировали на заявления бывшей пациентки, назвав ее поведением эмоциональным и агрессивным. Об этом появилась информация в группе "Больница Св. Праведного Иоанна Кронштадтского".

В своем посте в группе "Подслушано в Кронштадте" женщина написала, что врачи ее били и обливали холодной водой. Кроме того, Ангелина Б. пожаловалась на оскорбления со стороны медиков в ее адрес.

Во время схваток, взяла тару дорогая Юлия Владимировна , налила туда холодной воды и вплеснула в мое лицо, мне затекло это все в ухо, и стала ещё более некомфортно, Лариса Игоревна была более адекватной, и сказала во время того, как она обрызнула и рвала мои документы, чтобы она прекратила это делать. Ангелина Б., "Подслушано в Кронштадте"

Главный врач больницы Юрий Новик провел проверку по факту случившегося. Выяснилось, что у пациентки принимали роды в октябре 2021 года. В период нахождения в отделении больницы она вела себя крайне эмоционально, из-за чего акушеркам было трудно принимать ее нее роды. Однако помощь женщине оказали в полном объеме. Позже она принесла извинения за свое поведение.

По словам главного врача, факты, указанные в обращении автора поста, не подтвердились. Поэтому руководство оставило за собой право обратиться в суд по причине распространения информации, которая порочит имя акушерско-гинекологического отделения учреждения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Следком начал проверку после того, как женщина едва не родила у ворот перинатального центра в Гатчине.

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