Следком начал проверку после того, как женщина едва не родила у ворот перинатального центра в Гатчине

По некоторым данным, на территорию центра их не пропустил охранник.

Следственный комитет Ленобласти начал проверку после сообщений СМИ об отказе охранника родильного дома в Гатчине пустить в медучреждение женщину со схватками.

По данным Комздрава 47 региона, роженица с мужем приехали на своем автомобиле к центральным воротам центра, которые по ночам закрыты. Сотрудник охраны попросил подъехать к другим воротам, через которые пациентов доставляют круглосуточно кареты скорой помощи.

Медицинские работники расположенной рядом станции скорой помощи приняли роды в машине и после передали маму с новорожденным в перинатальный центр. Состояние мамы и мальчика удовлетворительное.

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