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В Гатчине беременная едва не родила на улице из-за охранника, который не пустил ее в роддом
Сегодня, 12:53
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Alena_Zinovieva

В Гатчине беременная едва не родила на улице из-за охранника, который не пустил ее в роддом

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Рожать женщина начала прямо на морозе у забора медучреждения.

В ночь на 4 феврале в Гатчине произошел вопиющий случай. Беременная женщина едва не родила на улице, а все потому, что охранник отказался пускать ее в роддом. Об этом пишет РЕН ТВ.

Когда женщина приехала в перинатальный центр, у нее уже начались схватки. Рожать она стала прямо на морозе у забора медучреждения.

Помощь роженице оказали медики скорой помощи. Им пришлось принимать роды прямо в машине. К счастью, все прошло успешно, и женщину с новорожденным передали сотрудникам роддома.

Ранее мы писали, что в Петербурге младенец отравился каплями для носа.

Фото: pixabay.com

Теги: гатчина, роды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Сегодня 13:28

Здоровья и счастья вам и вашим семью)

 

 

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