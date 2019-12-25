В Гатчине беременная едва не родила на улице из-за охранника, который не пустил ее в роддом

Рожать женщина начала прямо на морозе у забора медучреждения.

В ночь на 4 феврале в Гатчине произошел вопиющий случай. Беременная женщина едва не родила на улице, а все потому, что охранник отказался пускать ее в роддом. Об этом пишет РЕН ТВ.

Когда женщина приехала в перинатальный центр, у нее уже начались схватки. Рожать она стала прямо на морозе у забора медучреждения.

Помощь роженице оказали медики скорой помощи. Им пришлось принимать роды прямо в машине. К счастью, все прошло успешно, и женщину с новорожденным передали сотрудникам роддома.

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Фото: pixabay.com