В Петербурге младенец отравился каплями для носа

Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девятимесячная девочка попала в больницу с острым пероральным отравлением. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 17 января в 19:00 поступила телефонограмма из Детской больницы № 19. В ней говорилось, что к ним 17 января в 16:57 из квартиры дома 8 по улице Звездной с острым пероральным отравлением "Нафтизином" в тяжелом состоянии госпитализирована девятимесячная девочка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

В начале января трехлетний мальчик отравился транквилизатором в Приморском районе.

Фото: Piter.TV