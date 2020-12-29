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В Петербурге младенец отравился каплями для носа
Сегодня, 9:16
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nastya960

В Петербурге младенец отравился каплями для носа

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Девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девятимесячная девочка попала в больницу с острым пероральным отравлением. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 17 января в 19:00 поступила телефонограмма из Детской больницы № 19. В ней говорилось, что к ним 17 января в 16:57 из квартиры дома 8 по улице Звездной с острым пероральным отравлением "Нафтизином" в тяжелом состоянии госпитализирована девятимесячная девочка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

В начале января трехлетний мальчик отравился транквилизатором в Приморском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, капли, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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