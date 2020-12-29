Трехлетний мальчик отравился транквилизатором в Приморском районе

Мальчик взял таблетки, пока за ним никто не наблюдал.

Бригада скорой помощи госпитализировала из частного дома на Елисеевской улице трехлетнего мальчика. По предварительным данным, он отравился транквилизатором. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ребенка отвезли в детскую городскую больницу №19 вечером 2-го января. Он находился в тяжелом состоянии.

Со слов матери, она находилась в командировке в Москве. Мальчика оставили дома с бабушкой. По недосмотру взрослого он достал таблетки из тумбочки и принял их.

На учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два мертвых тела нашли в общежитии Военно-морской академии.

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