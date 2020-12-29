Трехлетний мальчик отравился транквилизатором в Приморском районе

Бригада скорой помощи госпитализировала из частного дома на Елисеевской улице трехлетнего мальчика. По предварительным данным, он отравился транквилизатором. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Ребенка отвезли в детскую городскую больницу №19 вечером 2-го января. Он находился в тяжелом состоянии.
Со слов матери, она находилась в командировке в Москве. Мальчика оставили дома с бабушкой. По недосмотру взрослого он достал таблетки из тумбочки и принял их.
На учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что два мертвых тела нашли в общежитии Военно-морской академии.
Фото: pixabay.com
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