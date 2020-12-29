Здание располагается на улице Пархоменко.

Два мертвых тела найдены в общежитии Военно-морской академии на улице Пархоменко в Петербурге. Об этом 3 января Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне днём в полицию обратился комендант общежития и рассказал, что в одной из комнат лежат тела парня и девушки. Погибшие – 30-летняя женщина, которая жила здесь, и 21-летний уроженец Ставропольского края. У них не выявлено следов насильственной смерти, тела отправили в морг на вскрытие для установления причины смерти.

Следователи нашли в комнате две пластиковые бутылки с отверстиями и следами горения.

Ранее мы сообщали о том, что юных нарушительниц "комендантского часа" для детей задержали в Колпино. Дальнейшие разбирательства продолжились в отделе полиции.

Фото: Piter.tv