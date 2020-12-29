Дальнейшие разбирательства продолжились в отделе полиции.

Юных нарушительниц "комендантского часа" для детей задержали в Колпино. Как стало известно Piter.tv от источника, накануне в ходе патрулирования улиц города полицейские задержали на бульваре Трудящихся двоих 8-классниц из местной школы. Они находились на улице без родителей. Позже оказались задержаны еще две школьницы, которые гуляли одни у проспекта Ленина.

В Петербурге действует запрет на нахождение несовершеннолетних по ночам на улице. Согласно городскому закону, лицам младше 16 лет запрещено находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00 часов. Летом домой можно вернуться на час позже. Несовершеннолетним с 16 до 18 лет не следует гулять одним с 23:00 до 6:00, иначе будут оштрафованы их родители.

Исключение из правил – городские праздничные мероприятия и новогодняя ночь.

Ранее мы сообщали о том, что накануне неизвестные в Петербурге "минировали" гимназию и торговый центр. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv