Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестные в Петербурге "минировали" гимназию и торговый центр на Большом Сампсониевском проспекте. Как стало известно Piter.tv 3 января, накануне на электронную почту регионального управления ФСБ поступили два сообщения. В посланиях сообщалось, что через несколько дней будет заминировано здание гимназии на Алтайской улице, а также торгово-офисного центра "Европейский" на Большом Сампсониевском проспекте.

Правоохранительные органы осмотрели оба здания сразу – никаких взрывоопасных предметов не нашлось, эвакуацию не проводили. Материалы по делу передали в следственное управление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что на Васильевском острове нашли тело девочки-подростка. Насильственных признаков смерти обнаружено не было.

Фото: Piter.tv