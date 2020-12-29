На Васильевском острове нашли тело девочки-подростка

Насильственных признаков смерти обнаружено не было.

Вечером субботы, 2 января, в службу скорой помощи поступил телефонный звонок из квартиры на Наличной улице. Как сообщила 39-летняя петербурженка, ее 14-летняя дочь перестала подавать признаки жизни. По информации АН "Оперативное прикрытие", прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть девочки.

Причина гибели ребенка не установлена: на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

Известно, что девочка была ученицей восьмого класса гимназии №642 "Земля и Вселенная" и не состояла на учете. Труп был направлен в морг на экспертизу.

Ранее мы рассказали о том, что женщина разбилась, упав с 14 этажа общежития на Ленской улице.

Фото: Piter.TV