На Васильевском острове нашли тело девочки-подростка

Вечером субботы, 2 января, в службу скорой помощи поступил телефонный звонок из квартиры на Наличной улице. Как сообщила 39-летняя петербурженка, ее 14-летняя дочь перестала подавать признаки жизни. По информации АН "Оперативное прикрытие", прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть девочки.
Причина гибели ребенка не установлена: на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.
Известно, что девочка была ученицей восьмого класса гимназии №642 "Земля и Вселенная" и не состояла на учете. Труп был направлен в морг на экспертизу.
Ранее мы рассказали о том, что женщина разбилась, упав с 14 этажа общежития на Ленской улице.
Фото: Piter.TV
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