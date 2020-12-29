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На Васильевском острове нашли тело девочки-подростка
Сегодня, 13:09
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lizapoluda

На Васильевском острове нашли тело девочки-подростка

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Насильственных признаков смерти обнаружено не было.

Вечером субботы, 2 января, в службу скорой помощи поступил телефонный звонок из квартиры на Наличной улице. Как сообщила 39-летняя петербурженка, ее 14-летняя дочь перестала подавать признаки жизни. По информации АН "Оперативное прикрытие",  прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть девочки. 

Причина гибели ребенка не установлена: на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. 

Известно, что девочка была ученицей восьмого класса гимназии №642 "Земля и Вселенная" и не состояла на учете. Труп был направлен в морг на экспертизу. 

Ранее мы рассказали о том, что женщина разбилась, упав с 14 этажа общежития на Ленской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, по мнению эксперта, подростки, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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