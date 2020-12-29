Женщина разбилась, упав с 14 этажа общежития на Ленской улице

Вечером 1 января под окнами 17-этажного общежития на Ленской улице обнаружили труп женщины с признаками падения с высоты. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Выехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что женщина выпала из окна на 14 этаже. В отделение полиции доставили 34-летнего сына погибшей, находящегося в федеральном розыске за угрозу убийством.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что мигрант погиб после падения с третьего этажа на проспекте Ветеранов.
Фото: Piter.TV
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