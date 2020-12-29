Женщина разбилась, упав с 14 этажа общежития на Ленской улице

Труп пострадавшей нашли под окнами многоэтажки.

Вечером 1 января под окнами 17-этажного общежития на Ленской улице обнаружили труп женщины с признаками падения с высоты. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что женщина выпала из окна на 14 этаже. В отделение полиции доставили 34-летнего сына погибшей, находящегося в федеральном розыске за угрозу убийством.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что мигрант погиб после падения с третьего этажа на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.TV