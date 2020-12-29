Мигрант погиб после падения с третьего этажа на проспекте Ветеранов

С места происшествия изъяли биообъекты на генетику и следы пальцев рук.

В ночь на 1 января на проспекте Ветеранов произошел несчастный случай. Из окна квартиры на третьем этаже выпал 51-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Информация о происшествии поступила в полицию в 02:22 ночи. Мужчину в тяжелом состоянии передали медикам скорой помощи. В 4 утра он скончался.

В квартире, из окна которой выпал погибший, находились еще двое мужчин. Их опросили. С места происшествия изъяли биообъекты на генетику и следы пальцев рук.

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Фото: pixabay.com