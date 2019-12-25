Из окна отеля на Большом Сампсониевском выпал житель Новосибирска

Номер был заперт изнутри, следов борьбы не найдено.

Ранним утром воскресенья, 27 декабря, в полицию обратилась 24-летняя жительница Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, девушка стала свидетельницей падения человека из окна отеля на Большом Сампсониевском проспекте. Здание находится в доме №74 корпус2, строение 1.

Во дворе отеля полиция обнаружила тело 28-летнего жителя Новосибирска в неестественной позе. Как выяснилось, мужчина снимал номер на 11 этаже гостиницы, где жил с 20 декабря. В момент приезда полиции из окна номера горел свет, створки окна были распахнуты, а дверь самого номера закрыта изнутри. Следов борьбы в гостиничной комнате, оставшейся в полном порядке, не нашли, как и каких-либо записок. На столе остались две чашки.

Ранее мы писали, что рядом с лодочной станцией в Сестрорецке нашли тело, завернутое в ткань.

Фото: pixabay