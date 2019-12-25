Рядом с лодочной станцией в Сестрорецке нашли тело, завернутое в ткань

Труп отправили в морг для установления причины смерти.

Тело неизвестного человека нашли в городе Сестрорецк Курортного района города. Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах 26 декабря, накануне днем у дома № 9 по улице Инструментальщиков нашли труп человека. Там расположена лодочная станция.

Пол и возраст погибшего определить не представлялось возможным, труп отправили в морг для установления причины смерти. Тело было в замороженном состоянии и завернуто в ткань.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали банду телефонных аферистов, похитивших более 600 тысяч рублей. Все семеро подозреваемых прикидывались сотрудниками банков.

Фото: Piter.tv