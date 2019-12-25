В Петербурге задержали банду телефонных аферистов, похитивших более 600 тысяч рублей

Все семеро подозреваемых прикидывались сотрудниками банков.

В пятницу, 25 декабря ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали семерых участников преступной группы - шестерых мужчин в возрасте от 20 до 33 лет и 19-летнюю девушку. Удалось установить, что мошенники похищали денежные средства под видом банковских сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В деле злоумышленников уже удалось обнаружить несколько конкретных эпизодов: так, в полицию Адмиралтейского района обратилась 35-летняя петербурженка, на номер которой был совершен телефонный звонок 3 декабря 2020 года. На той стороне провода ей сообщили о подозрительных операциях на ее счету и о необходимости перевести все оставшиеся средства якобы в безопасное место. В результате пострадавшая не досчиталась 495 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел 16 декабря: в полицию Невского района с заявлением обратилась 27-летняя женщина, у которой тем же способом похитили 400 тысяч рублей. По факту двух инцидентов возбуждены уголовные дела, направленные в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Места проживания подозреваемых были осмотрены. Оттуда изъяты телефоны, SIM-карты, банковские карты, денежные средства в сумме 620 тысяч рублей, бумажные носители с инструкцией по обналичиванию, xthyjdbrb по трансакциям денежных средств. Кроме того, обнаружено предположительно наркотическое вещество бурого цвета.

В данный момент мошенники задержаны по статье 91 УПК РФ. Сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и других случаев краж.

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