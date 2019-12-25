В Выборгском районе участились случаи мошенничества

Администрация призвала жителей проявлять бдительность.

Участились случаи, когда мошенники звонят в различные организации и учреждения города и, представляясь сотрудниками администрации Выборгского района или правительства Ленинградской области, сообщают о грядущей проверке.

В телефонном разговоре они предупреждают, что контрольные мероприятия будут проходить с привлечением представителей прокуратуры, полиции и МЧС. В результате учреждению грозят взыскания и штрафные санкции. Затем злоумышленники предлагают за денежное вознаграждение избежать проверки.

Администрация Выборгского района отмечает, что при возникновении подобных ситуаций руководителям предприятий и организаций необходимо сообщить в правоохранительные органы и районную администрацию. Отметим, по данному факту администрация МО "Выборгский район" направила соответствующее обращение в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске организуют массовые катания на коньках для жителей.

Фото: nzd22.ru

