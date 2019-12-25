В Светогорске организуют массовые катания на коньках для жителей

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан, в том числе, для маломобильных групп населения.

21 декабря в Светогорске открыли новый Ледовый дворец. Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации Выборгского района Владимир Долгих рассказал о технических характеристиках нового объекта и о том, что будет размещено в здании помимо катка.

в здании общей площадью свыше 3,4 тысяч квадратных метров разместились спортивный зал, каток, 4 раздевалки, тренерские и все необходимые бытовые помещения. Ледовое покрытие морозится высококачественной установкой отечественного производства и соответствует регламенту континентальной лиги для организации турниров. Впоследствии установят трибуны до 200 мест.

В любое время года одновременно здесь могут заниматься массовым катанием 120 человек. Новый ФОК рассчитан, в том числе, для маломобильных групп населения. Как подчеркнул Александр Дрозденко, здесь планируется проводить соревнования по слэдж-хоккею - аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.

Также будут работать детские секции. Планируется создать команду Светогорска, которая могла бы участвовать на первенстве Выборгского района, на первенстве Ленобласти по хоккею. В будущем могут появиться и секции по фигурному катанию и керлингу.

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Фото: "Выборг-ТВ"