Для учеников Полянской школы приобрели новые автобусы

В начале 2020 года правительством Ленинградской области было передано 9 школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета.

В 17 школах Ленобласти появились новые автобусы. Машины были поставлены в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в настоящее время областной парк насчитывает 382 машины, которые перевозят более 9 тысяч учеников. Все они оснащены тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Выборгскому району в начале 2020 года правительством Ленинградской области было передано 9 школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета.

Летом 2020 года в рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области" для Выборгского района было приобретено еще восемь школьных автобусов. Финансирование осуществлялось за счет средств регионального и местного бюджетов. Транспортные средства предназначены для замены старых автобусов и организации 1 нового маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что в библиотеке Аалто подводят итоги конкурса короткого рассказа.

Фото: lenobl.ru