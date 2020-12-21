В библиотеке Аалто подводят итоги конкурса короткого рассказа

На конкурс были представлены 23 рассказа на новогоднюю и рождественскую тематику.

В этом году к социально-культурному проекту "Рождество без границ" впервые присоединилась библиотека А. Аалто. Так, здесь был организован литературный онлайн-конкурс "Новогоднее настроение". Главное условие - короткое произведение должно состоять из 55 слов.

Это очень сложная задача написать маленькое произведение, передав в нем новогоднее настроение. Нас радует, что в этом году участвует не только Выборгский район, но и Сланцевский, Лужский районы и город Санкт-Петербург. Елена Рогозина, директор библиотеки Алвара Аалто

На конкурс были представлены 23 рассказа на новогоднюю и рождественскую тематику. Как сообщила Елена Рогозина, лучшие работы прочитают актеры Выборгского молодежного театра. Посмотреть видео можно будет на нашем сайте.

Отметим, социально-культурный проект "Рождество без границ" реализуется администрацией МО "Выборгский район" при поддержке комитета по культуре Ленинградской области. Также была объявлена акция "Фотоблагодарность уходящему 2020 году". В инстаграме под хэштегом #спасибо2020ЛО до 21 декабря можно выложить фотографии с хорошими моментами 2020 года.

