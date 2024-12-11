Задержан организатор нападения на подростков на Заводском проспекте в Колпино

Им оказался 17-летний житель Кудрово.

Полицейскими задержан организатор нападения на подростков в коммунальной квартире на Заводском проспекте. Об этом сообщили в МВД.

Напомним, в полицию 23 января обратились родители двух школьников, которые живут в коммунальной квартире дома 36 на Заводском проспекте в Колпино. Около десяти часов вечера 21 января к подросткам ворвались трое в масках-балаклавах, отобрали IPhone 12 у 17-летней десятиклассницы, а её 15-летнего приятеля выволокли на улицу, посадили в иномарку и увезли. Подростка возили по городу до утра, отобрали мобильный телефон и требовали деньги, после чего высадили у железнодорожной станции в Невском районе. Были возбуждены уголовные дела по статьям 126 УК РФ, 161 УК РФ и 163 УК РФ. Нападавших в возрасте от 18 до 23-лет задержали в кратчайшие сроки.

Сыщики установили, что задержанная троица была лишь исполнительным звеном нападения, организовал же его 17-летний житель Кудрово. Он был задержан 27 января в ТЦ на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.tv