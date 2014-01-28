Петербуржца признали виновным.

Петербуржца приговорили к 6 годам лишения свободы за перевозку наркотиков в каршеринге. Об этом рассказали в прокуратуре Красногвардейского района.

Суд установил, что 14 января 2024 года 33-летний мужчина в целях сбыта перевозил в каршеринге мефедрон общей массой 0,79 грамм и каннабис общей массой 13 граммов. Автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками ДПС у дома 150, корпус 2 по Пискаревскому проспекту для проверки документов. Во время разговора с инспекторами обвиняемый начал нервничать. При осмотре машины полицейские обнаружили в водительской двери текстильную перчатку, внутри которой находились свертки с наркотиками. На заднем пассажирском сиденье также находился пакет с запрещенными веществами.

Петербуржца признали виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбывание в исправительной колонии особого режима.

Фото: Piter.tv